Новая Зеландия инвестирует более $18 млн в разработку вакцины от коронавируса

Правительство Новой Зеландии вложит более $18 млн в разработку вакцины против коронавируса. Как сообщил в понедельник заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс, соответствующий инвестиционный пакет будет направлен через международный механизм COVAX.

«Взаимодействие с механизмом COVAX является ключевой частью нашей стратегии вакцинации против COVID-19 и получения безопасной и эффективной вакцины. Мы официально подтвердили нашу приверженность механизму и инвестируем первоначальные 27 млн новозеландских долларов ($18,2 млн) в поддержку разработки и производства вакцин. [Этот платеж] будет использован как гарантия предварительной покупки, как только какая-либо из вакцин-кандидатов окажется эффективной», — указал Питерс в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии также отметил, что после получения эффективной вакцины для ее приобретения потребуются дополнительные средства, однако даже предварительное финансирование позволит закупить препарат в количестве, достаточном для вакцинации 50% населения страны.

Механизм COVAX направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Цель состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого раннего доступа, когда они появятся на рынке. Проектом управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Всемирная организация здравоохранения, а также транснациональные корпорации — производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования.