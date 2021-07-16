Народный артист Азербайджана EMIN станет первым артистом, который порадует многочисленных поклонников во время пандемии, выступив сразу с двумя концертами.

Как сообщает #, концерты пройдут на новой площадке — Event Hall, расположенной в Sea Breeze Resort, 27 и 28 августа.

Event Hall – проект уникального архитектурного сооружения, воплощающий замысел стать одной из самый красивых площадок для событий разного уровня. Белоснежный шатер площадью 1300 кв.м. представляет собой вытянутую арочную конструкцию, которая за счет прозрачности и кажущейся легкости использованных материалов выглядит воздушной. Эффект усиливает панорама с видом на море.

Внутри помещение — белоснежный интерьер и объемные хрустальные люстры.

Организаторы концерта решили дополнить гармонию вечера, включив обязательным пунктом соблюдение дресс – кода: все гости на концерте должны быть облачены в белое!

Концерт пройдет в формате живой музыки, на сцене EMINa будет сопровождать его музыкальный бэнд. Певцу есть чем удивить своего слушателя – за долгий перерыв на сцене у артиста накопилось множество новинок.

На свой самый свежий трек — «Зачем» певец уже снял клип, премьера ожидается в самое ближайшее время.