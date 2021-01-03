Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» не получит сертификат соответствия, который необходим для начала его работы. Его должна была выдать норвежская организация Det Norske Veritas (DNV), однако она объявила, что прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями США до тех пор, пока они остаются в силе.

«Мы реализуем план по сворачиванию поддержки по проверке проекта», — говорится в заявлении компании. «В текущей ситуации DNV не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — говорится далее.

В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Если в течение месяца компании не покинут проект, им грозят штрафными мерами. (DW)