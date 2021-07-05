Норвегия с конца июля планирует разрешить деловые поездки в королевство из стран Европейской экономической зоны и ряда третьих стран. Об этом сообщило в понедельник норвежское правительство.

«Многие жители Европейской экономической зоны уже могут въезжать в Норвегию. Правительство намерено сделать так, чтобы еще больше людей могли приехать сюда с конца июля», — говорится в сообщении.

Как отметил кабмин, речь идет об открытии возможности совершать деловые поездки в королевство для жителей Европейской экономической зоны за исключением тех стран, где на момент появления такой возможности темпы распространения коронавируса будут очень высокими. Кроме того, это послабление предполагается распространить и на граждан государств Европейской экономической зоны, проживающих в третьих странах из зеленого списка ЕС, при условии, что медицинские власти Норвегии будут считать эти страны безопасными.

Также планируются дальнейшие послабления для въезда родственников жителей Норвегии из стран Европы.(ТАСС)

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