Израиль планирует начать военную операцию против ливанской группировки «Хезболла» на третьей или четвертой неделе июля, пишет Bild со ссылкой на западных дипломатов.

Германия и Саудовская Аравия призвали своих граждан покинуть Ливан из-за возможного ухудшения ситуации. По данным израильских СМИ, ЦАХАЛ усилил группировку на границе с Ливаном, а солдаты отрабатывают бои в горах и городских условиях.

По словам аналитика института национальной безопасности и сионистской стратегии «Мисгав» Ашара Фредмана, ситуация может быстро эскалировать, а дипломатическое решение вопроса не исключает конфликта в ближайшие два года, что даст «Хезболле» лучше подготовиться. Фредман полагает, что Израиль может начать наступлением на группировку, но это влечет риск прямого конфликта с Ираном, который поддерживает ливанскую группировку.

По словам Фредмана, существует и альтернативный сценарий, «при котором Иран пытается усовершенствовать свой ядерный потенциал». В таком случае США поддержит удар по Ирану и его прокси-силам.

«Иран может дать указание своим марионеточным организациям атаковать Израиль, что может привести к большой войне в регионе», отметил эксперт.

В конце прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин призывал министра обороны Израиля Йоава Галанта избегать шагов, которые могут привести к началу тотальной войны с «Хезболлой». В администрации США обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» на активные действия и «создать предлог для более широкой войны» в Ливане, пояснял Axios американский источник.

Группировка «Хезболла» наносит удары по израильской территории с начала войны между Израилем и ХАМАС. Израильская армия (ЦАХАЛ) отвечает на обстрелы ударами по позициям ливанской группировки с помощью авиации и артиллерии, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла уже угрожал Израилю «войной без правил и границ».