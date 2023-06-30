Большинство предпочитает брать отпуск летом. Во-первых, это возможность провести больше времени с детьми, у которых летние каникулы. Во-вторых, это пляжный сезон и погода располагает к отдыху. Но далеко не многие могут позволить себе отпуск, что летом, что в любое другое время года. А все – из-за процветания неформальной занятости и нарушений закона со стороны некоторых работодателей.

Согласно данным Международной организации труда, два миллиарда человек в мире работают без официального трудоустройства, из них 93% бесправных работников приходится на развивающиеся страны.

В нашей стране, как недавно заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, в последние годы количество трудовых договоров увеличилось на 30%. Тем не менее, среди занятого населения все еще мало граждан, заключивших это юридическое соглашение с работодателем. По его словам, в ближайшие годы этому вопросу будет уделено особое внимание.

Эльмира Гасымова зарабатывает деньги уборкой квартир и домов: «В последний раз я выходила в отпуск много лет назад, когда была официально трудоустроена. Но уже много лет работаю на себя. Отдых для меня означает отсутствие заказов, а значит и дохода. Потому предпочитаю трудиться без выходных и праздников, пока есть силы, правда их уже все меньше».

И таких, как она, в Азербайджане много, но и те, кто официально трудоустроен, не всегда могут полноценно отдохнуть в отпуске, например, некоторым приходится хотя бы время от времени работать из дома.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов напомнил в беседе с #, что численность экономически активного населения в Азербайджане более 5 миллионов человек, и тем, кто трудится по найму, положен трудовой отпуск.

Согласно статистике, на 1 января 2023 года численность наемных работников в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 24,8 тыс. человек или на 1,5% и достигла 1 733,9 тыс. человек, из которых 903,3 тыс. человек заняты в государственном, а 830,6 тыс. человек — в негосударственном секторе.

С.Мамедов подчеркнул, что тем, кто работает по трудовому контакту, отпуск предоставляют, по крайней мере по документам. В государственных и крупных частных компаниях с этим проблем нет. Без отпуска остаются те, кто работает в местах, где с ними хоть и заключили трудовой договор, но не выполняют это требование закона. И, конечно, на неформальном рынке труда.

«Бывает, что человек официально в отпуске, но все равно продолжает работать, и такое имеет место как в государственном, так и в частном секторе. Также иногда работнику дают отдохнуть некоторое время, скажем, неделю, а далее требуют возврата на работу. В некоторых случаях при согласии работника, того могут вернуть из отпуска. Но у нас обычно это делается неофициально. Так что, если сотрудник получит на работе травму, это не будет считаться страховым случаем и никакую страховку от несчастных случаев на рабочем месте он не получит», –заявил эксперт.

Отметим, что в прошлом году был подготовлен проект поправки в Трудовой кодекс, согласно которому ежегодный выход в отпуск может стать обязательным. На какой он стадии – на сегодняшний день неизвестно.

По словам Мамедова, одно время у многих накопились отпуска за несколько лет, но не все могли получить компенсацию за них. И сейчас есть такие случаи. Он напомнил, что работник при увольнении может получить компенсацию только за основной трудовой отпуск, но не за дополнительный, такой как выплаты по стажу.

Психоаналитик Эльдар Хагверди отметил, что отсутствие отпуска и работа без официального статуса могут иметь негативные последствия для человека с психологической точки зрения.

«Приведу, чтобы не быть голословным, несколько возможных негативных эффектов.

Один из них – астения, которая характеризуется физической и эмоциональной усталостью. Пациенты испытывают утомляемость, слабость, раздражительность, что может привести к снижению производительности, концентрации и качества работы. «All work and no play makes Jack a dull boy» – «Работа без передышки отупляет Джека» – гласит пословица, знакомая по фильму «Сияние». Постоянное напряжение и стресс, связанные с работой без отдыха, могут увеличить риск развития психических проблем, таких как тревожные расстройства и депрессия. Отсутствие возможности отключиться от работы может привести к постоянному ощущению напряжения и недостатку времени для восстановления», – заверил психоаналитик.

По словам Хагверди, отсутствие отпуска и постоянная работа могут привести к нарушению баланса между работой и личной жизнью. Человек часто столкивается с проблемами в личных отношениях, затруднениями в общении с близкими людьми и ощущением отчужденности.

Еще один негативный эффект – снижение мотивации и удовлетворенности работой. Без возможности отдохнуть и отпраздновать свои достижения человек может постепенно терять мотивацию и интерес к работе. Отсутствие вознаграждения в виде отпуска может привести к снижению удовлетворенности работой и демотивации.

Постоянная работа без отпуска увеличивает риск выгорания (burnout). Эмоциональное выгорание – это состояние эмоционального, физического и психического истощения, связанного с продолжительным стрессом на рабочем месте. Это может привести к снижению производительности, эмоциональному истощению и плохому самочувствию. По сути, выгорание тоже является затяжным астеническим синдромом.