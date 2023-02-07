Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Предоставляем реквизиты счетов, на которые граждане могут переводить пожертвования без уплаты комиссии:

Hesap Adı : T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Alıcı Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Alıcı Şube : ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A