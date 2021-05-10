В британском парламенте начали расследовать финансирование новогоднего отпуска Джонсона

Комиссар по стандартам парламента Великобритании Кэтрин Стоун подтвердила информацию о начале расследования источников финансирования отпуска премьер-министра Бориса Джонсона на острове Мюстик в Карибском море в конце декабря 2019 года по начало января 2020 года. Сообщения о запуске подобной процедуры в отношении главы правительства появились в прессе еще в прошлом году, однако официально они были подтверждены лишь в понедельник на сайте законодательного органа.

Скандал вокруг новогодней поездки Джонсона с его невестой Кэрри Симондс стоимостью £15 тыс. ($20 тыс.), состоявшейся вскоре после его победы на парламентских выборах 12 декабря 2019 года, разгорелся из-за неясности в вопросе оплаты отпуска. Сам премьер-министр утверждал, что проживание на острове оплатил Дэвид Росс, донор правящей Консервативной партии, бывший заместитель правления британской компании Carphone Warehouse — крупнейшего в Европе розничного продавца мобильных телефонов. В свою очередь Росс позже опроверг эти высказывания главы правительства, заявив, что он не платил за отдых Джонсона и его подруги, а лишь помог с организацией их проживания.

Это расследование было инициировано после обращения депутатов от оппозиционной Лейбористской партии, которые указывали на то, что кодекс депутатской этики требует от членов парламента сообщать имя человека или организации, осуществившего или осуществившей пожертвование. Это положение распространяется и на премьер-министра, который по действующим в Великобритании правилам обязан быть членом парламента.

Если Стоун придет к выводу, что Джонсон нарушил нормы кодекса, то она вправе потребовать от него письменных извинений. При этом в том случае, если она сочтет нарушение премьер-министра весьма серьезным, то она может передать это дело на рассмотрение непосредственно в парламентский комитет по стандартам, который может вынести более суровое наказание, например, лишить Джонсона части оклада. Как пишут британские СМИ, подобный исход может нанести значительный удар по репутации главы правительства.(ТАСС)