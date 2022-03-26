Известный азербайджанский художник, обладатель высшей награды знаменитого Осеннего салона независимых художников Франции TOILE D’OR – «Золотое полотно» Нигяр Нариманбекова собрала почитателей своего таланта на необычном творческом вечере в ресторане Barduck.

Избранная публика, среди которой были деятели культуры из Баку и Москвы, художники, творческая интеллигенция впервые получила возможность не только насладиться знаменитыми полотнами художника, но и познакомиться с еще одной гранью ее таланта – поэзией.

«Нигяр Нариманбекова пишет стихи с 18 лет, но никогда не декламировала их широкой публике. Люди, которые знают ее близко, часто просят сделать это, но еще больше почитатели ее творчества желают увидеть книгу с ее стихами. Сейчас мы работаем над этим», — рассказывает # организатор вечера Лейла Агамалова.

Она – известный куратор и дочь Нигяр Нариманбековой, поэтому к организации творческого вечера подошла с двойной ответственностью:

«Мы хотели сделать мероприятие, которое бы выходило за рамки стандартных вернисажей. Хотелось, чтобы люди запомнили этот вечер. Кроме того, мы очень щепетильно отнеслись к выбору гостей и пригласили очень интересную публику, утонченную, ценящую истинную красоту искусства и поэзии», — отмечает Л.Агамалова.

Уютные стены заведения украсили преимущественно новые работы мастера. Камерная экспозиция включала в себя 20 работ, 8 из которых были выставлены на продажу. Впервые на публике демонстрировались графические работы Нариманбековой.

Самая романтическая часть вечера началась с выхода художника на сцену. Стихи Нигяр Нариманбековой не оставили равнодушным ни одного гостя – публика слушала мастера с легким волнением, погружаясь в мир ее душевных воспоминаний, переживаний и надежд:

«Поэзия – вещь глубинная, она выворачивает душу наизнанку, погружает в размышления. Свои стихи я читаю только самым близким. В моих стихах – любовь, вера, все мои ощущения. Точно также, как и в моих картинах», — откровенничает художник со своими почитателями.

Творческий человек не знает границ в искусстве. Так и Нигяр Нариманбекова, не прилагая никаких усилий, смогла увести гостей в мир волшебства и романтизма, который с таким изяществом иллюстрируют ее потрясающие картины и полные страсти и одухотворения стихи.

«Я приглашаю своего слушателя погрузиться в путь, дорогу к которому знает только наше сердце», — говорит художник.

Атмосферный вечер завершился концертной программой и исполнением легендарных каверов.