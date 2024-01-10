Чешский завод Isolit-Bravo бесплатно поставляет украинской армии наземные беспилотники. Они нужны для помощи раненым и не только.

Как передает #, oб этом сообщает Hospodárske noviny.

Отмечается, что модель наземного беспилотника Trail-Blazer имеет дистанционное управление с длительным сроком службы аккумулятора и возможностью перевозить до 350 кг груза.

Также такой беспилотник могут использовать для перевозки раненых. В компании отметили, что это устройство высоко ценят в Украине.

Компания уже отправила восемь подобных устройств на фронт в Украину, при этом сделала это совершенно бесплатно.

По словам дизайнера Филиппа Халупника, устройство размером примерно с автомобиль для картинга идеально подходит для помощи солдатам на передовой. Оно управляется дистанционно и приводится в движение с помощью электродвигателя.