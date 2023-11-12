Правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместной работе для помощи в восстановлении Украины. Как пишет Reuters, соглашение между Тайванем и Чешской Республикой, подписанное послами в столицах обеих стран, предусматривает совместную работу по восстановлению водной и энергетической систем.

Как отмечает издание, Украина имеет широкую симпатию Тайваня после вторжения России, и многие тайваньцы видят параллели между ситуацией в Украине и угрозой, с которой их страна сталкивается со стороны Китая.

Отмечается, что Тайвань пожертвовал более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против России.