Нигерия стала первой страной в Африке, разместившей в нынешнем году свои еврооблигации на мировом финансовом рынке. Страна привлекла таким образом 1,25 млрд долларов США, сообщила в пятницу газета Vanguard.

Спрос на облигации с погашением через семь лет достиг 4 млрд долларов, отмечает издание. В результате доходность бумаг установлена в 8,375% годовых. «Поступления от еврооблигаций будут использованы для восстановления экономики Нигерии после пандемии коронавируса, в том числе для финансирования важнейших инфраструктурных проектов», — приводит издание заявление Службы по управлению долгом Нигерии.

В текущем году Нигерия планирует привлечь на мировом кредитном рынке 6,2 млрд долларов США. В минувшем году страна, которая является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары, продала на внешних рынках своих облигаций на 4 млрд долларов США.