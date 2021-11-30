Нидерланды захотели устроить новое разбирательство против России и подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.

Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, которое находится в стадии формирования.

В начале ноября суд перенес принятие решения по искам родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины. Его рассмотрят в Нидерландах в декабре, сообщал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, они погибли. Причастных, по мнению следователей, к авиакатастрофе подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета. (lenta.ru)