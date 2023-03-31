В этом году Нидерланды завершают интеграцию трех сухопутных бригад в состав бундесвера ради укрепления коллективной европейской обороны, планом предусмотрено участие 8 тысяч человек. О частичном слиянии войск сообщает Bloomberg со ссылкой на генерала Мартина Вейнена, командующего Королевской армией Нидерландов.

Сообщается, что собственные сухопутные силы Нидерландов имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Третье соединение, 13-я бригада легкой пехоты, будет объединены с 10-й танковой дивизией бундесвера.

Отмечается, что планы интеграции не включают Korps Commandotroepen — подразделение специального назначения голландской армии.

«Когда немецкий командующий принимает решение — здесь нет места для дискуссий. Если голландский командир хочет принять собственное решение в Нидерландах, то за этим последует начало обсуждения. Несомненно, мы должны уважать друг друга», — объяснил новые принципы взаимодействия двух армий сам командующий Вейнен.