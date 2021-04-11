Нидерландские СМИ узнали содержание бесед подозреваемого по делу MH17

Нидерландские журналисты заявляют, что получили доступ к записям телефонных разговоров Сергея Дубинского, который является одним из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание разговоров опубликовано голландской программой Nieuwsuur. Как сообщают журналисты, разговоры были перехвачены Службой безопасности Украины, речь идет о тысячах записей, 12 из которых уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), расследующей произошедшее.

«Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», – цитирует ТАСС.

При этом Nieuwsuur со ссылкой на содержание разговоров отмечает, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не знал о сбитом Boeing.

| 2021-04-11T17:26:42+04:00 11 апреля 2021, 18:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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