«Ни о каком «развороте на Запад» речи не идёт» — Александр Шпаковский

Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику, выстраивая равноправные добрососедские отношения с ЕС и партнёрские — с США.

Таким мнением поделился с # белорусский политолог Александр Шпаковский, говоря о российско-белорусских отношениях.

«Беларусь никогда не инициировала конфликт с Западом, хотя более 20 лет подвергалась санкционному давлению. Даже ограничения до настоящего момента не сняты в полной мере», — сказал эксперт.

По его словам, на настоящем этапе налажены пробные поставки американской нефти в Беларусь, а также удалось достичь снижения цен на визы в ЕС для граждан Беларуси.

«Однако ни о каком «развороте на Запад» речи в принципе не идёт, Беларусь остаётся участником СНГ, Союзного Государства, ОДКБ, председательствует в Евразийском Экономическом Союзе. Скорее речь может идти об усилении роли Китая в Беларуси — Пекин приобретает все большую значимость как для экономики страны, так и для сферы обороны и безопасности», — поясняет аналитик.

Говоря о ситуации вокруг Газпромбанка, политолог сказал, что на сегодняшний день правоохранительными органами Беларуси выявлены схемы хищения и вывода за рубеж крупных сумм денег, в которые были вовлечены руководители «Белгазпромбанка» и близких к этому банку коммерческих компаний.

«Примерно 15 человек арестованы в рамках данного уголовного дела и по информации следствия задержанные дают признательные показания. Конфискованы предметы искусства, ценные бумаги, внушительные суммы в иностранной валюте. Для руководства «Белгазпромбанком» государством назначена временная администрация», — сказал он.

Аналитик также добавил, что «Газпром» считает действия властей Беларуси «незаконными», при этом официальная Москва не высказывает каких-либо оценок по данному делу.

«19 июня ожидается рабочий визит в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по результатам которого планируется подписать соглашение о взаимном признании виз. То есть, на сегодняшний день никакого конфликта между Беларусью и Россией нет, есть противоречия между официальным Минском и компанией «Газпром»», — подчеркнул он.

Аналитик также сказал, что эти противоречия, как и отсутствие решения по формированию единого энергетического рынка внутри ЕАЭС, оказывают негативное воздействие на белорусско-российские отношения.

«Вместе с тем, продолжается подготовка к проведению плановых военных учений ВС Беларуси и России, наращивается экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок РФ, идут постоянные консультации на уровне правительств», — резюмировал он.