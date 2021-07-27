66-летний пианист Тони Картер, работающий в международном аэропорту в Атланте, заработал более $60 тыс. чаевыми, после того как незнакомец опубликовал видео выступления музыканта. Об этом сообщает CNN.

Ведущий подкастов Карлос Уиттакер, ехавший домой из Атланты в Теннеси после отмененного выступления, услышал, как играет пианист.

Он полтора часа наслаждался музыкой Картера, а также снял видео с пианистом, которое опубликовал в своем Instagram с 200 тыс. подписчиков.

В перерыве ведущий подкаста пообщался с пианистом. Когда Картер вернулся за инструмент, Уиттакеру в голову пришла идея помочь музыканту.

«Я подумал, что произойдет, если я спрошу своих подписчиков в Instagram, сможем ли мы дать ему самые большие чаевые, которые он когда-либо получал. За 30 минут мы собрали $10 тыс.», — рассказал Уиттакер.

После этого он поделился о случившемся с пианистом.

Когда Картер узнал об этом, то подумал, «что Уиттакер шутит».

К моменту, когда ведущий подкастов записывал с пианистом интервью для следующего выпуска, количество чаевых выросло до $61 тыс.