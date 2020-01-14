Незастрахованным вкладчикам Bank Standard вернули 4 млн. манатов

Очередное заседание комитета кредиторов находящегося в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard прошло накануне в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF). В ходе этого мероприятия выяснились нюансы погашения обязательств банка перед незастрахованными вкладчиками.

По словам выступившего здесь заместителя исполнительного директора Фонда страхования Вугара Абдуллаева, Bank Standard планирует выплатить физическим лицам 6,7 млн. манатов, и эти деньги получат 15 650 клиентов обанкротившейся финансовой организации, имеющих в банке незастрахованные вклады на сумму до 10 тыс. долларов или 17 тыс. манатов. Он также отметил, что 565 человек уже получили компенсации примерно на сумму 4 млн. манатов.

Заместитель исполнительного директора ADIF пообещал в первую очередь вернуть средства 42 тыс. физических лиц, имеющих в банке незастрахованные вклады на сумму до 10 тыс. долларов. Он также сообщил, что по выданным Вank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса. Сие обстоятельство особенно важно, поскольку от успешного исхода этих судебных процессов зависит выполнение денежных обязательств перед кредиторами.

При этом выяснилось, что некоторые судебные дела уже в производстве, а общая сумма кредитов по этим делам составляет 230 млн. манатов. В. Абдуллаев поставил в известность кредиторов о том, что в период ликвидации заемщики банка погасили задолженности перед ADIF на сумму 84 млн. манатов, а на баланс фонда взято имущество в размере 60 млн. манатов. К сказанному стоит добавить, что незастрахованные вклады физических лиц будут компенсированы в форме уступки фонда собственного права первой очереди на погашение обязательств обанкротившихся банков.

Напомним, что под занавес минувшего года Фонд страхования вкладов обратился в Апелляционный суд, и эта инстанция удовлетворила обращение о намерении упомянутой структуры уступить свое право первой очереди на получение денег незастрахованным вкладчикам. Правда, не всем, а только физическим лицам, чьи вклады не превышают 10 тыс. долларов, или 17 тыс. манатов. Таким образом, вклады рядовых граждан будут компенсированы в форме уступки Фондом собственного права первой очереди на получение денег, а именно, эти деньги вернут из средств, собранных в процессе ликвидации финансовых организаций Фондом страхования вкладов.

Примечательно, что это решение расходится с действующим законодательством. Ранее на уровне независимых экспертов говорилось о целесообразности корректив в закон «О банках», предоставляющих физическим лицам право первой очереди, поскольку такой подход повысил бы степень доверия населения к банковской системе и придал бы решению законные основания. Дело в том, что закон «О банках» не предусматривает возможность уступки Фондом страхования собственного права требования.