Невеста Кашикчи потребовала привлечь саудовского кронпринца к суду

Невеста убитого в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Кашикчи Хатидже Дженгиз заявила о необходимости привлечения к ответственности саудовского кронпринца Мухаммеда бин Салмана.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, Дженгиз написала на своей странице в Twitter, комментируя доклад американской разведки об убийстве Кашикчи.

В докладе говорится, что наследный принц Мухаммед бин Салман лично дал согласие на убийство журналиста.

Наследный принц, приказавший жестокое убийство невинного человека, должен в ближайшее время понести наказание, считает Дженгиз.

«Мы ищем справедливости не только для Джемаля. Мы пытаемся предотвратить повторение подобного в будущем. Только в этом случае запланированные США санкции будут иметь значение», — написала невеста Кашикчи.

Если Мухаммед бин Салман не понесет наказание, это станет пятном на человечестве, отметила Дженгиз.

По ее словам, мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, должны принять решение, будут ли они здороваться за руку с саудовским кронпринцем.

Известный саудовский журналист Джамаль Кашикчи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Кашикчи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Кашикчи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.