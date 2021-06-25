Президент США Джо Байден должен прекратить преследование Джулиана Ассанжа, если он хочет, чтобы Соединенные Штаты снова стали символом свободы для прессы, заявила невеста основателя WikiLeaks Стелла Морис. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон все еще добивается экстрадиции Ассанжа в связи с его ролью в одной из крупнейших утечек секретной информации, обвиняя его в том, что он подверг опасности жизни, обнародовав огромные запасы конфиденциальных военных документов США и дипломатических телеграмм.

«Если Байден действительно хочет порвать с наследием Трампа, он должен отказаться от дела. Они не могут продолжать преследование Джулиана, заявляя, что защищают глобальную свободу прессы», — сказала Морис. (gazeta.ru)