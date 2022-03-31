Российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала российского вторжения в Украину «категорически осудила» войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Соответствующий пост на странице Нетребко в Facebook был опубликован в среду, 30 марта. В публикации певица заверила, что ее мысли — «с жертвами этой войны и их семьями».

«Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом [РФ Владимиром] Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство», – говорится в публикации.

Свое послание она завершила обещанием «после объявленного перерыва» возобновить выступления «в конце мая, сначала в Европе».

Анна Нетребко, на протяжении многих лет выражала прокремлевские взгляды, а в 2014 году позировала с флагом сепаратистов в так называемой «ДНР».

Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение. «Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию», — сказал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. «Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», — добавил Гельб. (DW)