Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla.
Как пишет портал, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и «следует инструкциям».
«Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай», — написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что «здоровье важнее всего».