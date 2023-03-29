Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась к министрам с просьбой не комментировать слова президента США Джо Байдена о протестах в стране и судебной реформе. Об этом источник сообщил газете «Едиот Ахронот».

Утверждается, что таким образом власти стремятся сгладить напряженность между двумя странами.

Ранее Байден раскритиковал руководство Израиля за попытки провести резонансную судебную реформу. Президент озаботился «состоянием здоровья» демократии в государстве и сказал, что страна «не может продолжать идти вниз по этому пути».

В ответ Нетаньяху напомнил о независимости Израиля и о том, что страна принимает решения в соответствии с волей своих граждан. На заявления Байдена резко отреагировали и другие израильские политики, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и зампредседателя Кнессета Ниссим Ватури.