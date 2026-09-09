Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг сообщения о том, что власти ОАЭ незадолго до 7 октября 2023 года лично предупреждали его об угрозе скорой атаки со стороны радикальной палестинской организации ХАМАС. Он назвал эту публикацию в газете Haaretz клеветой и заявил о намерении подать в суд на ее авторов.

«Премьер-министр поручил своим адвокатам подать иск о клевете против левой газеты Haaretz, Шломи Эльдара и других лиц, которые распространили клевету в адрес премьер-министра — историю, которой не было и в помине. Вопреки утверждениям, с начала сентября и до 7 октября [2023 года] между премьер-министром и президентом Объединенных Арабских Эмиратов не состоялось ни одного разговора», — говорится в сообщении Нетаньяху в X.

По версии Нетаньяху, канцелярия главы правительства, Совет национальной безопасности Израиля и военный секретариат тщательно проверили журнал звонков премьер-министра за эти дни и не обнаружили никаких упоминаний об этом. «Как правило, дипломатические разговоры между премьер-министром и президентом ОАЭ проходят исключительно в канцелярии премьер-министра через представителя Эмиратов, который прибывает в канцелярию со специальным зашифрованным устройством. Все эти разговоры документируются», — указано в тексте.

По мнению премьера, «речь идет о злонамеренной клевете с очевидным политическим расчетом, являющейся частью предвыборной кампании левых». «И будут еще подобные ложные клеветнические публикации. Эта клевета призвана отвлечь внимание от того, что общественность уже понимает», — полагает он.