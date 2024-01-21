Израиль отвергает требования радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«ХАМАС в обмен на освобождение наших похищенных требует окончания войны, вывода наших сил из Газы, освобождения всех убийц и насильников из «Нухбы» (спецподразделение палестинских радикалов) и неприкосновенности для ХАМАС. Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной. Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность для наших граждан. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это», – заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила пресс-служба главы правительства. (9 канал)