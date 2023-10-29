Распространенное ранее в соцсети X (ранее Twitter) заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он категорически отверг утверждения о том, что ему поступали предупреждения о готовящейся атаке боевиков ХАМАС из сектора Газа, было удалено из соцсети.

В удаленном заявлении премьер указывал, что, «вопреки ложным утверждениям», «ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС».

Биньямин Нетаньяху признал в публикации на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что был не прав, обвиняя ранее в воскресенье в той же соцсети израильские службы безопасности в том, что «ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС».

Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются. Вместе мы победим», — написал Нетаньяху в X.

The Times of Israel отмечает, что за эту публикацию глава кабмина подвергся критике со стороны некоторых членов военного кабинета и лидера оппозиции Яира Лапида. (ТАСС)

