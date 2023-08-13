Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала комментарий по поводу сообщений о «негласном соглашении» между США и Ираном, в рамках которого Тегеран прекратил наращивать запасы высокообогащенного урана. Глава правительства Биньямин Нетаняху осудил политику Белого дома.

«Позиция Израиля известна: любые договоренности с Ираном, которые не демонтируют его ядерную инфраструктуру, не останавливают его ядерную программу — лишь дают ему деньги, которые пойдут террористам, которым покровительствует Иран», — гласит официальный комментарий.

Согласно вчерашнему сообщению Wall Street Journal, Иран резко снизил темпы обогащения урана до «предоружейного» уровня и даже сократил запасы обогащенного до 60% урана. Официальный Тегеран выступил сегодня с опровержением этой информации — власти Исламской республики заверили свое население, что «работы продолжаются в обычном режиме».

По данным американских и израильских экспертов, США и Иран заключили негласные договоренности, открывающие путь к возобновлению переговоров о возобновлении «ядерной сделки», из которой вывел США президент Трамп. Отмечается, что негласный характер соглашений устраивает и Вашингтон, и Тегеран. (israelinfo.co.il)