Нетаньяху назвал великой честью заключение мирного договора с ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает для себя великой честью вслед за Менахемом Бегиным и Ицхаком Рабиным заключить мирное соглашение с третьей арабской страной — ОАЭ.

Как передает РИА Новостм, об этом премьер заявил в специальном обращении в прямом эфире израильских телеканалов.

«Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин — с Иорданией, и мне выпала великая честь после многих лет больших усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной», — заявил премьер-министр.

У Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами ближневосточного региона — Египтом и Иорданией.

Ранее в четверг сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.