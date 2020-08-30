Нетаньяху назвал ближневосточный план Трампа первой реалистичной мирной инициативой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, является первой реалистичной мирной инициативой. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия Нетаньяху.

«План Трампа является первой реалистичной инициативой для мира между Израилем и Палестиной. Израильтянам и палестинцам не придется покидать свои дома», — приводит канцелярия слова премьер-министра.

Нетаньяху также поддержал стремление США восстановить антииранские санкции. «США показали настоящее мировое лидерство в противостоянии иранской военной машине. <…> Я призываю все страны поддержать США в конфронтации с агрессией Ирана», — заявил Нетаньяху.