Несущие ахинею, имя им легион — чемпионат Азербайджана по озвучиванию нелепостей продолжается

Людей, готовых озвучить любую глупость, всегда и везде было немало. Вот, к примеру, депутат Иркутской гордумы по фамилии Панько на днях совершил поистине гастрономическую революцию. Совершив экскурс в недавнее прошлое, он заявил, что употребление кефира в конце 1960-х в школах стало одной из причин массового алкоголизма в СССР в 80-е.

В заочный спор с иркутским депутатом вступил российский космонавт Сергей Рязанский. Пришел он на передачу «Просто о сложном», где ведущая Софико Шеварнадзе отметила, что ее возмущает тот факт, что за последние 60 лет лишь четыре россиянки сумели полететь в космос, американки же сделали это около 50 раз. Сергей Рязанский, не выходя из студии, грудью встав на защиту коллег и соотечественников, также совершил революцию, но уже медико-космического характера.

«Никто не будет подгонять старт ракеты под месячные и любую другую нештатную ситуацию», — заявил он, как бы намекая на то, что менструация у американских женщин-космонавтов протекает иначе, чем у российских.

Переплюнуть автора такого открытия очередным шокирующим заявлением будет также сложно, как Азербайджану победить в чемпионате мира по хоккею.

И это при том, что в нашей стране давно уже идет своего рода чемпионат по озвучиванию нелепостей. Очередной тур этого первенства был сыгран после того, как на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана было принято решение о том, что отныне розничная цена бензина АИ-92 составляет 1 манат за литр, а розничная цена дизельного топлива — 0,8 маната за литр.

Не нужно быть великим экономистом, чтобы понять, что повышение цен на бензин и дизельное топливо приведут к подорожанию товаров и услуг в стране. Очевидно и то, что такого рода подорожание негативно скажется на населении, особенно на малообеспеченных его слоях. В этих условиях, любые попытки отрицать очевидное вызывают резко негативное отношение как к тому, кто несет ахинею, так и к тому, кто уполномочил его совершить имиджевый суицид.

Но, это в теории. На практике же мы видим жесткое противостояние на подступах к пьедесталу победителей республиканского первенства по озвучиванию нелепостей. Сразу скажу, что приятно удивил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, давно и прочно застолбивший за собой реноме одного из фаворитов чемпионата. Он всего лишь попросил у обратившегося к нему за комментариями по поводу решения Тарифного совета журналиста немного времени, чтобы все проанализировать.

Да, решение уже принято и, казалось бы, его итоги очевидны. Но, господин Насиров предпочел что-то уточнить, возможно, пытаясь все же разглядеть некий позитив в случившемся. По сравнению с его прежними интеллектуальными подвигами, нынешний ответ можно считать сенсационным. Но, свято место пусто не бывает. И подросла уже достойная смена в ММ.

В новом составе нашего парламента есть молодой гений полемики, кудесник сравнительного анализа по имени Нурлан Гасанов. Причем, он настолько одарен, что в первую же свою ходку в ММ умудрился стать аж председателем дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса. И с высоты своего статуса поспешил шандарахнуть заявлением о том, что в Германии цены на бензин значительно выше, чем в Азербайджане. Нет, он не соврал. Бензин АИ-92 стоит в ФРГ 2,86 маната, а дизель 2,59 манатов. Но наш мастер сравнений почему-то не стал уточнять, что в ФРГ минимальная часовая оплата труда составляет 9,50 евро. При этом в некоторых секторах экономики Германии применяются повышенные ставки минимальной зарплаты – от 10 евро в час (управление отходами), до 16,39 евро в час (педагогический персонал с дополнительной квалификацией).

Кроме того, по сведениям Федерального статистического управления, средняя зарплата в Германии в 2020 году составляет 4 035 евро в месяц до уплаты налогов (брутто). Мужчины получают 22,16 евро в час, а женщины 17,72 евро в час. После вычета налогов (нетто) у немецкого работника остается в районе 2 800 евро. Это без учета различных надбавок и премий, которые в Германии весьма распространены.

Средняя зарплата в Азербайджане составляет порядка 710 манатов, то есть 300 с небольшим евро. Путем несложных математических вычислений мы обнаруживаем, что средний работающий немец получает в неделю в два раза больше, чем средний работающий азербайджанец в месяц. Я могу сравнивать еще много чего — от пенсий до минимальной зарплаты, от пособий по безработице до уровня социальной защищенности. Везде результат будет один — нам до ФРГ еще очень и очень далеко.

Но, ясное дело, такого рода откровения не приходится ждать от Нурлана Гасанова. Он делает карьеру, озвучивая полуправду, не замечая леса за деревьями. Такой прыти даже советские комсомольцы не демонстрировали. Далеко пойдет этот молодой человек. Увы, он такой не один.

Блеснуть гранями таланта в деле поиска позитива в решении Тарифного совета решил не депутат ММ, но член политбюро правящей партии «Ени Азербайджан», главред газеты «Ики сахиль» Вугар Рагимзаде. Он тоже решил пуститься в сравнительный анализ. Правда, ФРГ повезло, ее Вугар муаллим трогать не стал. Он обратил взор на Турцию, Украину, Грузию. Все эти страны, как известно, являются активными покупателями бензина и дизеля. В отличие от Азербайджана, эти страны не являются давними добытчиками и экспортерами «черного золота». Так что, сравнение уже — так себе.

Зато, в полной мере талант Рагимзаде, как мастера блестящих выводов проявился, когда он изрек, что «в целом повышение цен никак не отразится на семейном бюджете граждан». Шах и мат! А вы что себе понапридумывали? Разве может быть так, чтобы удорожание товаров и услуг негативно сказалось на населении? Нет, конечно. Один, сплошной позитив. Осталось только дождаться публикации в газете «Ики сахиль» писем от граждан республики с благодарностью к Тарифному совету и с призывом к нему не останавливаться, поднимать тарифы на все подряд.

Они, впрочем, и без того растут. Стоимость получения «купчей» официально значительно выросла, квартплата тоже. Проезд на такси подорожал, цемент и арматура тоже, тихо-тихо вырастут и цены на продовольственные товары. И это в условиях, когда сотни тысяч граждан страны получают пособие в 190 манатов, когда идут повальные сокращения.

Чтобы поверить в то, что все эти удорожания никак не отразятся на семейном бюджете граждан, нужно жить в каком-то другом Азербайджане. Но, господин Рагимзаде живет в одной с нами стране. И неплохо живет. Именно благодаря готовности делать поистине революционные открытия, участвуя в чемпионате Азербайджана по озвучиванию нелепостей. Увы, но и он не первый и не последний в этом первенстве. Участники которого своими речами наносят парламенту и правящей партии больше вреда, чем их оппоненты и оппозиционеры. Куда умнее они все казались бы, просто промолчав. Но…