Неспортивные принципы отечественного футбола: до каких пор?

Футбольная Премьер-лига Азербайджана вышла уже на финишную прямую. Ещё 2 тура – и мы узнаем имена нового чемпиона и призёров. Обычно в это же самое время проясняется вопрос относительно клубов, покидающих высший дивизион, и клубов, которые, став лучшими в дивизионе рангом ниже, завовевали право в следующем сезоне выступать в элите. Но, как уже было сказано, это – обычно, у нас же, в азербайджанском футбольном хозяйстве, очень много необычного и экстраординарного, в том числе и в вопросе ротации участников чемпионата.

Вот уже три года состав Премьер-лиги остается неизменным. 8 клубов варятся в собственном соку, и заранее известно, что последний никуда не «вылетает». В последний же раз ротация клубов по спортивным принципам случилась аж в сезоне 2013/2014-го годов. Тогда, 7 лет назад, занявшего последнее место в высшем дивизионе бакинский «Раван» сменил победитель первой лиги – нахчыванский «Араз». Для хотя бы частичного представления о хаосе и беспределе, царящем в футбольном хоязйстве Азербайджана, достаточно просто взглянуть на ситуацию, которая складывалась в последующих сезонах. Итак…

Годом позже Премьер-лигу покинули «Бакы» и отказавшийся от борьбы в чемпионате новичок — «Араз». На смену им пришли «Раван» (3 место в первой лиге), «Зира» (5) и «Кяпаз» (7).

В сезоне 2015/2016 занявшие последние 2 места клуба – «Раван» и «Хазар-Ленкорань» были расформированы вообще. «Выудить» какой-либо коллектив из первой лиги чиновникам АФФА не удалось. В результате число участников элиты уменьшилось с 10-ти до 8-и.

Год спустя выбывшего из Премьер-лиги AZAL сменил не победитель первой лиги «Туран», как полагается в нормальных футбольных хозяйствах, а обладатель малых серебряных медалей – «Сабаиль».

В сезоне 2017/2018 произошла последняя пока ротация клубов. Вместо «Кяпаза» в высший дивизион пожаловал «Сабах», который в Первой лиге финишировал лишь 5-ым.

Тут сразу же может возникнуть вопрос: а почему это клубы, кровью и потом добившиеся права выступать в элите, отказывались от этой привилегии? Например, всё в том же сезоне 2017/2018 победитель Первой лиги «Хазар» (Баку) опередил «Сабах» аж на целых 10 (!) очков. Но… В элиту прошёл именно «Сабах». А ответ на вопрос весьма банален – нет денег.

Для участия одного клуба в Первой лиге требуется примерно 300 тысяч манатов в год. Но и эти расходы клубам Первой лиги не по карману. На помощь приходит АФФА. Однако для участия в «вышке» ставки гораздо выше. Тут уже 300 тысячами не отделаться, речь идёт о 3-х миллионах. Учитывая, что несколько клубов Премьер-лиги и так неофициально спонсируются федерацией, данная структура наотрез отказывается брать на себя дополнительную ношу в 3 миллиона манатов. В АФФА считают, что лучше поддерживать по несколько клубов Высшей и Первой лиг, чтобы тем самым создавать видимость функционирования футбольного хозяйства в стране. Хотя, на самом деле, реальность куда хуже.

Так почему у нас не так как у людей, то бишь остальных стран? Как же умудряются у них организовать нормальные чемпионаты?

Дело в том, что современный профессиональный футбол уже не тот, что был во времена Пеле и Беккенбауера, и даже Марадоны и Канна. Это не просто вид спорта, это уже большая бизнес-империя, со своими правилами и баснословными доходами. Если нет доходов, то нет и футбола на профессиональном уровне. Пример тому – Азербайджан. Действительно, с какой стати кто-то должен ежегодно вкладывать в определённый клуб минимум 3 миллиона манатов, при этом не получая взамен абсолютно ничего? Как вернуть эти деньги? На матчи ещё до пандемии в лучшем случае собиралась пара сотня болельщиков, а о доходах с продаж атрибутов клубов и говорить не приходится. Нужно быть просто фанатом футбола, чтобы делать вложения в этот вид спорта в Азербайджане. И тому у нас были примеры. В течение нескольких лет тон в азербайджанском футболе задавал «Шамкир», который опирался на материальную поддержку покойного Аслана Асланова. Другой пример – «Хазар-Ленкорань», который устоял на ногах несколько сезонов, благодаря денежным вливаниям Мубариза Мансимова. Из ныне «здравствующих» клубов можно отметить «Карабах», находящийся на попечении «Азерсун»а, и «Нефтчи», в качестве спонсора которого выступает SOCAR. И всё. Остальные же клубы, так, перебиваются с горем пополам. И тому свидетельство турнирная таблица Премьер-лиги: «Карабах» и «Нефтчи» далеко оторвались от своих ближайших преследователей и только вдвоём решают судьбу золотых медалей.

Так, как же быть, как выбраться азербайджанскому футболу из этой трясины? Ведь на спонсорстве одного АФФА далеко не уедешь.

Безусловно, в этом вопросе опять большая ответственность ложится на государственные структуры. Наверное, можно применить определённую программу стимулирования деловых кругов, заинтересовать их вкладывать средства в отечественный футбол. Например, сделать существенные поблажки в налогооблажении спонсорам элитных клубов. Или придумать иные механизмы. В общем, надо думать и работать, иметь желание сдвинуть наш футбол с мёртвой точки. А иначе Азербайджан так и будет всегда прозябать во второй сотне рейтинга ФИФА, а мы – тешить себя победами заморских клубов, за которые болеем, чтобы удовлетворить своё самолюбие болельщика и хоть как-то забыть о катастрофе отечественного футбола.

Вюсал Алиев

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