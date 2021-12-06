Мексиканская девочка сбежала со свадьбы по расчету — и попала из-за этого в тюрьму. Об этом сообщает издание The Independent.

Мексиканка, которой исполнилось 14 лет, должна была выйти замуж за соседа по деревне. За согласие на брак мать девочки получила чуть больше £7 тыс. от семьи жениха.

Анаэли N, так назвали пострадавшую в местной прессе, не ожидала, что под венец отправится именно она. Девочка полагала, что эта участь ждет ее старшую сестру.

«И она предпочла сбежать, никого не предупредив, несмотря на то, что ее мать уже договорилась [о цене], а расходы оплатил отец жениха», — говорит Абель Баррера, директор правозащитного центра Tlachinollan в штате Герреро.

Невеста сбежала из семейного дома в день свадьбы и спряталась у своего 15-летнего соседа Альфредо N. Когда семья жениха узнала о ее побеге, то обратилась полицию и попросила разыскать девочку. Анаэли и ее друга нашли и отправили в тюрьму, где они провели ночь.

На следующее утро подростков освободили при помощи правозащитников и полиции штата. Сейчас несовершеннолетние находятся под охраной мексиканского департамента защиты семьи.

В штате Герреро наиболее распространены насильственные браки с детьми. Сельская местность, большое количество коренного населения и низкий уровень образования способствует этой практике. После продажи в другую семью молодые девушки должны готовить, следить за порядком в новом доме и отдавать все заработанные деньги новой семье.