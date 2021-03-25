Несладкие реалии – почему дорожает сахар?

Российские источники информируют о повышении экспортных цен на сахарный песок, что в целом не может не сказаться на нашем рынке, учитывая серьезные объемы импорта из этой соседней страны.

Один из крупнейших производителей сахара в России «Русагро» сообщил о повышении оптовых цен в конце прошлого года на 78% по сравнению с тем же временем позапрошлого года из-за возросшего спроса и снижения урожаев сахарной свеклы. Согласно сообщению, оптовые цены выросли из-за повышенного спроса на фоне небольшого урожая сахарной свеклы и пандемии COVID-19. Среди основных экспортных направлений сахарного гиганта Аналитический центр Минсельхоза называет Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Доля нашей страны в общем объеме составляет порядка 14%.

Несмотря на громкие заявления о развитии внутреннего производства сахара и субсидии производителям сахарной свеклы, наша страна продолжает наращивать зависимость от ввоза этого продукта, к тому же импорт сахарного песка устойчиво рос все последние годы. В этом году несмотря на подорожание импорт сахара и сахара-сырца Азербайджаном в январе вырос как в количественном выражении – в 2,6 раза, до 15,28 тыс. тонн, так и в финансовом – в 3,3 раза, до $6,67 млн. При этом цены на внутреннем рынке повысились к началу текущего года аж на 38% – 50-килограммовый мешок сахарного песка подорожал в розничной сети Баку с 38 до 52 манатов.

Любопытно, что ситуация с производством сахара в РФ складывается непростая. Так, по итогам минувшего маркетингового года (сентябрь – август) производство сахара в России составило рекордные 7,7 млн тонн, что в целом подразумевает переизбыток предложения. В результате по данным компании «Русагро», цены реализации с сентября упали на 32%. Однако под занавес года ситуация изменилась. По свидетельству аналитиков Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в минувшем году площади посева сахарной свеклы сократились на 19%, а урожайность из-за погодных условий упала на 25%. В результате производство сахара в сезоне 2020/2021 года (длится с августа по июль) сократится на треть, до 5,2 млн тонн, отмечают эксперты ИКАР.

Как отмечают эксперты, в первой половине прошлого сезона (сезон по сахару — с августа по июль, первая половина — август 2019 — январь 2020 гг.) оптовые и розничные цены на сахар в России грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара, которое в 2019 году составило 7,858 млн тонн против 6,131 млн тонн в 2018 году. Затем до марта 2020 года они восстанавливались. А когда стало ясно, что урожай свеклы в 2020 году сократится, в сентябре начался их активный рост, сопровождающийся витком цен на рынках, импортирующих этот продукт из РФ.

Другим направлением импорта сахара в Азербайджан до недавнего времени была Украина. Скажем, до пандемии в позапрошлом году наша страна лидировала по закупкам украинского сахара, но начиная с прошлого года азербайджанские поставки этого продукта ориентированы на Россию, поскольку уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей. К этому надо добавить, что в Украине в прошлом году было произведено лишь 982 тыс. тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя, чем годом ранее, и в 2 раза меньше объемов производства пятилетней давности. Сообщается, что два предыдущих года уровень рентабельности выращивания сахарной свеклы был отрицательный, соответственно, часть аграриев внесли коррективы в свои посевные площади, переключившись на более рентабельные культуры.

Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цены на сахар. FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно — на сахар. Так, индекс цен на сахар поднялся на 6 пунктов (6,4%), до 100,2 пункта, до рекорда с апреля 2017 года. «Наблюдаемый в последнее время резкий рост котировок цен на сахар был спровоцирован сохраняющимися опасениями относительно ограниченности поставок в сезоне 2020–2021 годов в результате снижения объемов производства в ключевых странах-производителях и активного импортного спроса со стороны стран Азии», — комментирует организация.