Нескучный уик-энд: бакинцев ждут встречи с мировыми звездами

Гостями очередного онлайн-марафона в рамках проекта «The Book of Azerbaijan» станут звезды мировой оперной сцены — Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

Как сообщает #, эфир начнется 25 апреля в 19:00, на инстаграм-странице thebookofazerbaijan.

Ведущий марафона – известный азербайджанский фотограф и путешественник Орхан Асланов будет говорить с самой известной в мире мировой оперы парой об Азербайджане. Как известно, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов являются большими любителями путешествий. Вместе они исследовали многие регионы Азербайджана и всегда делятся впечатлениями и фотографиями со своими подписчиками.

Во время эфира каждый желающий сможет задать звездным гостям свой вопрос. При этом, автор самого лучшего вопроса получит приз от партнеров и спонсоров проекта. Победители будут объявлены во время эфира.

«Субботние эфиры в рамках проекта #thebookofAzerbaijan, инициированного Фондом Гейдара Алиева — это отличная возможность провести время с пользой и узнать много интересного о нашей стране, не выходя из дома», — говорит Орхан Асланов.

Еще один интересный эфир состоится 25 апреля в 12:00. В рамках традиционной рубрики Бакинского книжного центра «Час чтения» в прямом эфире из центра, новые сказки будет читать директор радио ASAN Эмин Мусави.

Сам Юсиф Эйвазов, который в настоящее время проживает со своей семьей в Вене, запустил собственный проект, который вызвал большой интерес у его многочисленных поклонников — «Разговор с интересными людьми».

По словам тенора, гостями его виртуальной студии будут выдающиеся музыканты нашего времени: Пласидо Доминго, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Екатерина Семенчук, Эльчин Азизов, Максим Венгеров, Игорь Бутман, Елена Стихина, Максим Миронов и мн. др.

В субботу 25 апреля в программе Эйвазова появятся новые гости – блистательная Екатерина Семенчук, одна из самых востребованных в мире меццо-сопрано и солистка Мариинского театра.

Эфир начнется в 17:45 по бакинскому времени. А в 21:00 по местному времени Юсиф Эйвазов поговорит с одним из выдающихся джазовых саксофонистов современности, народным артистом России Игорем Бутманом. Как сообщил сам народный артист Азербайджана, у каждого участника эфира будет возможность задать вопрос его именитым гостям.

Любителей онлайн концертов 25 апреля ждет встреча с талантливым азербайджанском скрипачом Камраном Омарли, который будет играть для своей публики из своей квартиры в Мадриде. Концерт будет транслироваться на официальной странице Главного управления (bakimedeniyyetidaresi) в соцсети Instagram.