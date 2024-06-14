Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречи с руководителями ряда государств на полях саммита Группы семи (G7) в городе Борго-Эгнация в Италии.

Турецкий лидер принял участие в организованном в рамках форума заседании высокого уровня на тему «Африка и Средиземноморье/Искусственный интеллект и энергетика».

Перед началом мероприятия президент Турции провел короткие беседы с коллегами из США Джо Байденом, Франции Эммануэлем Макроном, Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Алжира Абдель Маджидом Теббуном, ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Папой Римским Франциском, королем Иордании Абдаллой II и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Также состоялись непродолжительные встречи главы турецкого государства с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. (Агентство Анадолу)