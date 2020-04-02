Неравнозначные усилия за океаном

Зафиксирована очередная активизация деятельности «друзей армян» в Америке. Известный уже даже всем в Азербайджане армянский лоббист, сопредседатель Комитета по делам армян Конгресса США Фрэнк Паллоне призвал власти Соединенных Штатов расширить военную помощь Армении. Новость эту распространил Армянский национальный комитет Америки.

Одновременно Паллоне предложил немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану «в связи с продолжающейся агрессией в отношении Армении и Нагорного Карабаха со стороны режима Ильхама Алиева».

При этом он сослался на наблюдающееся в последнее время обострение на линии соприкосновения войск.

Паллоне также заявил, что США должны подать стимулирующий сигнал региональным партнерам, которые, как и Армения, претерпевают демократические преобразования, укрепляя стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Тут он очевидным образом намекает на Грузию, которая, по-видимому, должна преисполниться благодарности ему за такие слова, и отдалиться от Азербайджана в пользу Армении.

Ереванские СМИ отмечают, что исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Гамбарян поблагодарил Паллоне за эти действия.

То есть, понятно, что прикормленные армянами американские политики действуют в выгодном им направлении практически сразу же, как только представляется малейшая возможность. Например, сейчас очередное напряжение на армяно-азербайджанской границе тут же стало поводом для очередного объявления «агрессором» именно Азербайджана, и, вдобавок – для требования пересмотра размеров военной помощи сторонам. Посыл весьма четкий — отменить военную поддержку Азербайджану и расширить ее для Армении. По сути Паллоне требует предоставить дополнительную помощь стране-оккупанту за счет страны, пострадавшей от этой оккупации, но, похоже, такие «мелочи» мало волнуют его и ему подобных.

Причем нельзя забывать, что они упорны в достижении своих неправых целей, никогда не оставляют попыток добиться своего.

Напомним, совсем недавно США решили прекратить выделение ежегодной помощи «Арцаху» для разминирования территорий. Сразу же после этого целых 75 конгрессменов обжаловали это решение, и еще неизвестно, чем этот процесс закончится.

Новые подробности по этому делу опубликовала ереванская газета «Аравот». Прежде всего, отмечается, что до сих пор Штаты были единственной страной, кроме Армении, которая выделяла «НКР» прямую финансовую помощь – она называлась гуманитарной, осуществлялась с 1998 года, по программе разминирования, и составляла 1,5 миллиона долларов.

И как сообщает «Голос Америки», после сворачивания программы сразу последовал ряд запросов от конгрессменов относительно ее продолжения. В ответном письме помощник госсекретаря США Мэри Тейлор и помощник директора USAID Ричард Паркер резонно указали на то, что с 2017 года в Нагорном Карабахе среди гражданского населения от мин не погиб никто.

Однако борьба за эту программу еще не завершена, она «будет продолжена, чтобы суметь сохранить и расширить программу помощи Арцаху»,- сказала пресс-секретарь Вашингтонской группы Армянского национального комитета Элизабет Чулджян.

«Сейчас мы боремся за расширение этой программы, чтобы она не была остановлена, и на нее были выделены средства», – отметила конгрессмен Армянской Ассамблеи Америки Мариам Халоян.

Действительно, работа над резолюцией о внешнем ассигновании на 2020-21 годы в Конгрессе началась недавно, и те самые 75 конгрессменов уже написали письмо, в котором подчеркнули, что «в Карабахе мины продолжают представлять для гражданского населения большую угрозу».

Как пишет «Аравот», работа американо-армянских лоббистских организаций, безусловно, заслуживает похвалы, но при этом газета сомневается в достаточности таких же усилий со стороны армянской дипломатии.

В Армении считают, что администрацией США было принято политическое решение, и выяснить его причины — задача их дипломатии. Возможно, этот шаг американцев имеет глубокие геополитические мотивы.

Может и так. В любом случае, видно, как много внимания подобным вопросам уделяют практически все армянские СМИ – например, заявление Паллоне растиражировано практически всеми ими. Идет постоянный обмен информацией между ними и заокеанскими армянскими организациями, какая-то координация усилий через общение. Есть ли что-то подобное между азербайджанскими СМИ и нашими организациями диаспоры в США, не говоря уже о дипломатических миссиях АР в этой стране? Это вряд ли. Через публикации такого не видно. То есть, и относительный успех с прекращением помощи «НКР» скорее всего вовсе не заслуга нашей дипломатии.