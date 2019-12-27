Ненужное обострение

На днях стали известны новости о еще одной опасной инициативе нынешнего руководства Израиля, которая способна обострить ситуацию на Ближнем Востоке. И есть уже первые признаки этого.

Речь о том, что Израиль продолжает готовиться к аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан с незаконными еврейскими поселениями. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, с соответствующим вопросом в администрацию обратился Давид Элхаяни (David ElHayani), глава совета Йеша — организации муниципальных советов поселений на Западном берегу. Он решил прояснить ситуацию на фоне заявления прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды о возможном признании подобных действий военным преступлением. Офис премьера в ответ заверил Элхаяни, что специальный комитет продолжает подготовку к аннексии.

Если конкретнее, прокурор МУС Фату Бенсуда объявила, что суд будет расследовать предполагаемые израильские военные преступления. Нетаньяху назвал это заявление проявлением антисемитизма, передает MIGnews.

«Несмотря на четкие и продолжительные призывы к тому, чтобы Израиль прекратил деятельность на оккупированной палестинской территории, считающейся противоречащей международному праву, нет никаких признаков того, что они прекратятся. Наоборот, есть признаки того, что они могут не только продолжать, но и то, что Израиль может попытаться аннексировать эти территории. Многочисленные отчеты отражают опасения возможной аннексии де-юре. В августе и сентябре 2019 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать большие части Западного берега в случае переизбрания», – написала прокурор.

И Нетаньяху вновь подтвердил свое обещание, передает Lenta.ru. «Мы обеспечим признание США нашего суверенитета в долине реки Иордан и во всех поселениях», — заявил он. В комитет, занимающийся вопросом аннексии, входят представители Совета нацбезопасности, армии, МИД и Гражданской администрации, действующей на Западном берегу.

Провести свой план в жизнь Нетаньяху может попытаться после 2 марта 2020 года — в этот день в Израиле вновь состоятся парламентские выборы, и он надеется, что его партия «Ликуд» одержит победу на них. После чего он получит право сформировать новое правительство.

В целом все это, конечно, весьма дурные новости, потому что, кто знает, что за этим последует? Новая арабо-израильская война? Тем более, что первые косвенные признаки этого уже появились.

В сети появились кадры, на которых видно, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение покидают сцену после объявления воздушной тревоги. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге Израиля, где Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии «Ликуд». Однако ему пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

Сообщается, что обстрел велся со стороны Сектора Газа. ПВО Израиля перехватило запущенную ракету с помощью систем «Железный купол».

После этого армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС.

Как видно, для проведения своих планов Нетаньяху вновь готовится использовать потенциал США. Напомним, ранее стараниями президента Дональда Трампа США признали Иерусалим столицей Израиля. Трамп тогда заявил о переносе в этот город из Тель-Авива американского посольства, что резко усилило напряженность в регионе. Ведь палестинцы хотят сделать восточную часть города, которую израильтяне заняли в ходе войны 1967 года, столицей своего государства. Израиль же настаивает на том, что этот город является его «единой и неделимой» столицей. Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем палестино-израильского конфликта.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем также в ходе Шестидневной войны 1967 года. И ООН до сих пор считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству. 23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены Совбеза, кроме воздержавшегося представителя США. Израиль отказался следовать данному решению, а вскоре премьер страны снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.

Кому и зачем нужно создавать дополнительное напряжение в и без того неспокойном регионе планеты, остается вопросом без ответа.