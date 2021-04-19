Ненефтяной экспорт достиг пика впервые за годы независимости

Интересным экономическим событием текущего года в свете тенденции укрепляющейся торговой интеграции между Турцией и Азербайджаном стал прирост в сегменте экспорта нашей ненефтяной продукции. Хотя, казалось бы, пандемия коронавируса не самый подходящий для этого фактор, однако цифры говорят за себя сами.

О восходящей статистике ненефтяного экспорта выступил накануне в сети министр экономики Микаил Джаббаров, сообщивший подписчикам в Twitter, что упомянутый показатель в январе — марте увеличился к прошлогоднему аж на 16,4%. Глава ведомства не рассказал ничего конкретного о структуре прироста экспорта и предпосылках столь серьезного его роста, заметив, что это показатель устойчивости азербайджанской экономики даже в период пандемии.

Министр подчеркнул, что объем ненефтяного экспорта в январе-марте этого года достиг пика в 500 млн. долларов, не виданного за всю историю независимого Азербайджана. Ранее он сообщал, что перед Минэкономики стоит целевая задача по устойчивой диверсификации народного хозяйства, и в этой связи планируется разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. Сообщалось, что к 2025 году объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое.

По предварительным данным, доля Турции в ненефтяном экспорте Азербайджана увеличилась и это подтолкнуло рост показателей нашего экспорта, сказал # о причинах восхождения в сегменте экспорта продукции неуглеводородных отраслей депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. По его свидетельству, в первые месяцы этого года братская страна была крупнейшим импортером ненефтяных продуктов в Азербайджане с долей 36,1%. Это свидетельствует об увеличении заказов на наши ненефтяные продукты, что в целом и привело к увеличению общего экспорта из страны.

Он также отметил, что преференциальный торговый режим между Азербайджаном и Турцией по 15-ти основным товарным группам вступил в силу в марте этого года. И этот момент также положительно сказывается на товарообороте между нашими странами:

«В целом же ожидается, что общий товарооборот между двумя странами к 2023 году достигнет 4,5-15 млрд. долларов. Таким образом, соглашение между Турцией и Азербайджаном о преференциальной торговле, которое вступило в силу с 1 марта, внесло ожидаемый вклад в расширение торговых связей между двумя странами», — заметил экономист, напомнив, что за последние годы наблюдается ощутимый рост двустороннего торгового оборота. Так, в позапрошлом году торговый оборот увеличился на 33% к показателю предыдущего года и на 73% к уровню 2017-го. Так. еще в 2018 году оборот взаимной торговли составлял 3 млрд. 403 млн. долларов, в 2017-м – 2 млрд. 667 млн. долларов.

Страны уже поставили цель увеличить товарооборот до 15 млрд. долларов в течение ближайших трех лет. В этом контексте целесообразно постепенно расширять рамки Соглашения о преференциальной торговле, обнуляя квоты и пошлины. Поскольку свободная двусторонняя торговля — ключевое условие роста взаимной торговли до заявленных 15 млрд. долларов. Достаточно отметить, что только в текущем году Азербайджан планирует поставить в соседнюю страну 8 млрд. кубометров природного газа. К тому же, начиная с 2017 года сальдо торговли Азербайджана с Турцией положительное, а в минувшем году оно даже достигло рекордного уровня в 1 млрд. 200 млн. долларов.

По мнению местных аналитиков, торговая интеграция с братской страной означает создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, а также прогнозируемой и безопасной среды, способствующей росту взаимной торговли. В довесок этому на повестке стоит взаимная реализация проектов обоюдной экономической важности. Скажем, уже известно, что турецкие компании участвуют в инфраструктурных проектах по строительству дорог на деоккупированных территориях, а в перспективе турецкий бизнес будет активно задействован в экономических проектах на территории Карабахского региона, создании здесь новых производств, фабрик и заводов.

Еще одна причина роста ненефтяного экспорта — изменение структуры ненефтяного экспорта. Несмотря на весомую долю сельскохозяйственной продукции, продажи продуктов переработки за границу в первом квартале увеличились. В целом же последние статистические данные показывают, что ненефтяной сектор имеет потенциал для увеличения объемов производства и экспорта, если не будут приняты меры по ограничению производств. В этой связи экономисты советуют правительству избегать чрезмерно жестких карантинных мероприятий в реальном секторе экономики.