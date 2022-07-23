Жители немецкого города Регенсбург вышли на акцию протеста во время выступления российской оперной певицы Анны Нетребко на фестивале. Об этом сообщает BR24.

«Перед концертом российской оперной звезды <…> прошли небольшие акции протеста: перед входом во дворец собралась группа примерно из 30 человек», — пишет издание.

Участники акции вышли с плакатами, на которых были написаны предложения провести благотворительные концерты в Украине. Также протестующие интересовались, почему Нетребко поет в Регенсбурге, а не в Нью-Йорке или Штутгарте.

Ранее стало известно, что Нетребко выступит на одном итальянском фестивале с Валерием Меладзе. Концерты Нетребко и Меладзе будут закрытыми, они назначены на разные дни. Стоимость билетов на перформанс с участием Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова варьируется от €650 до €1,5 тыс.