Германский концерн Rheinmetall готовится направить Украине новую партию танков, закупленных на этот раз у Бельгии, сообщил в среду телеканал RTBF.

Rheinmetall, передает бельгийский канал, приобрел полсотни списанных танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, занимающейся оборудованием для оборонной и космической техники.

Глава OIP Land Systems Фредди Верслуис сообщил британской газете The Guardian о продаже 49 танков «другому европейскому правительству», которое он, как и сумму сделки, отказался называть, ссылаясь на условие конфиденциальности, предусмотренное контрактом.

Купленная в Бельгии техника будет переоснащена в Германии, а затем использована на Украине. Как ожидается, восстановить до полной пригодности в бою можно будет около 30 машин.

RTBF уточняет, что Leopard 1 является предшественником танка Leopard 2, уже экспортировавшегося на Украину. По данным канала, изначально Rheinmetall хотел приобрести танки в Швейцарии, но действующий там закон о нейтралитете помешал реализации сделки.