Немецкий эксперт назвал долгосрочные последствия COVID-19

Симптомы COVID-19 могут сохраняться спустя несколько месяцев после выздоровления. Об этом 4 июля заявил немецкий профессор университетского медицинского комплекса Charité и Гарвардского университета Тобиас Курт.

В частности, у людей сохраняются проблемы с легкими. Например, слабость и нарушение дыхания. Подобное явление отмечается в том числе и среди тех, кто до заболевания COVID-19 не имел никаких проблем со здоровьем. Курт добавил, что коронавирус также затрагивает и другие органы. В данный момент начато исследование пациентов с COVID-19 для того, чтобы в дальнейшем можно было разработать препараты, снижающие опасность оставшихся симптомов.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — приводит его слова РБК.

Ранее 30 июня главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова заявила о том, что мужчины, которые переболели COVID-19, впоследствии могут столкнуться с бесплодием.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

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