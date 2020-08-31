Немецкие спецслужбы проверяют контакты экс-менеджера Wirecard Марсалека c Россией

Спецслужбы Германии проверяют достоверность появившейся в прессе информации о том, что бывший член совета директоров обанкротившейся немецкой компании Wirecard, австриец Ян Марсалек контактировал с российскими спецслужбами, сообщило в понедельник, 31 августа, агентство Reuters.

В то же время госминистр в ведомстве федерального канцлера Хендрик Хоппенштедт заявил 31 августа на внеочередном заседании комитета финансов бундестага, посвященному скандалу вокруг компании Wirecard, что спецслужбы ФРГ ранее не интересовались ее деятельностью. «Для этого не было ни повода, ни законных оснований», — заявил политик. То же касается и Марсалека: не было никаких сведений, которые оправдали бы внимание спецслужб к его личности, указал Хоппенштедт.