Немецкие спецслужбы проверяют контакты экс-менеджера Wirecard Марсалека c Россией

Спецслужбы Германии проверяют достоверность появившейся в прессе информации о том, что бывший член совета директоров обанкротившейся немецкой компании Wirecard, австриец Ян Марсалек контактировал с российскими спецслужбами, сообщило в понедельник, 31 августа, агентство Reuters.
В то же время госминистр в ведомстве федерального канцлера Хендрик Хоппенштедт заявил 31 августа на внеочередном заседании комитета финансов бундестага, посвященному скандалу вокруг компании Wirecard, что спецслужбы ФРГ ранее не интересовались ее деятельностью. «Для этого не было ни повода, ни законных оснований», — заявил политик. То же касается и Марсалека: не было никаких сведений, которые оправдали бы внимание спецслужб к его личности, указал Хоппенштедт.
По данным следствия, руководство Wirecard с 2015 года систематически подделывало данные о ее балансе и раздували продажи, чтобы скрыть, что на самом деле этот бизнес приносит убытки. В итоге Wirecard получила кредиты более чем на 3,2 млрд евро, которые теперь, судя по всему, будут потеряны для банков.
Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека считают ключевой фигурой в скандале вокруг компании. Ему удалось бежать из Германии, в настоящее время он находится в розыске. По данным немецкой газеты Handelsblatt, вероятно, Марсалек сейчас находится в Москве. (DW)