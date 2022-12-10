Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две системы ПВО Skynex, об этом пишет УНИАН со ссылкой на издание Handelsblatt.

Компания подтвердила заказ в пятницу, но не назвала страну-получателя вооружения. Но по информации из правительственных кругов, это — Украина.

Поставка систем запланирована на начало 2024 года. Rheinmetall оценивает две системы в 182 миллиона евро. Также около 12 млн евро пойдут на грузовики HX для этих систем.

Расходы федеральное правительство Германии намерено взять на себя. В настоящее время изучается, какие статьи бюджета могут быть использованы для этих целей.

Отмечается, что система Skynex может сбивать беспилотники и крылатые ракеты с близкого расстояния.