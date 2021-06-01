Во многих странах, включая самые развитые, на рынках труда наблюдается тенденция резкого снижения востребованности специалистов одних специальностей и увеличения спроса на другие. Некоторые источники указывают, что один из главных факторов, создающих проблемы с обеспечением занятости населения, связан с подготовкой кадров в невостребованном рынком количестве. В сочетании с несоответствием уровня профессиональной подготовки кадров требованиям работодателей, это создает проблемы на рынке квалифицированного труда.

Обо всех этих тенденциях рассказывает в беседе с # экономист, профессор Университета Хазар Фуад Расулов.

— Какие у вас есть мысли по поводу состояния и перспектив развития рынка труда?

— Это весьма интересная и актуальна тема. И для ее раскрытия необходимо будет рассмотреть несколько факторов, напрямую влияющих на состояние рынка труда. Во-первых, состояние и прогнозы востребованности различных специальностей на международных рынках труда. Во-вторых, это мировые тенденции в области образования. Азербайджан, по мере развития собственной экономики, все более вынужден считаться с запросами, потребностями и возможностями международных рынков различных ресурсов, в том числе и трудовых.

Давайте попробуем разобраться в некоторых особенностях процессов, происходящих на мировых рынках труда.

На мой взгляд, сегодня гораздо более востребованы просто исполнители с профессиональными знаниями и навыками. Рабочий будущего – это в первую очередь рабочий, разбирающийся в функционировании сложных автоматизированных систем.

Рынок труда стал непрерывно меняться, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, сегодня могут уже оказаться ненужными или малооплачиваемыми.

— И что, уже можно предугадать, какие именно из профессий окажутся «за бортом», а какие останутся востребованными?

— Известны прогнозы BBC, Forbes и Росстата относительно мирового спроса на трудовые ресурсы через 5-7 лет.

Кристофер Писсаридес, Нобелевский лауреат по экономике, в лекции «Человеческий капитал после четвертой индустриальной революции» (Human Capital in the Fourth Industrial Revolution), говорит, что осталось совсем немного областей, где человека вскоре не вытеснят роботы: «Это здравоохранение, образование, гостеприимство (очевидно, имеется в виду область туризма), недвижимость, домохозяйство и персональные услуги».

Аналитики предсказывают глобальную технологизацию, а потому IT и робототехника затронет все сферы деятельности. Даже гуманитарные направления не смогут обойтись без основ программирования и алгоритмизации.

Мало кто знает, но в России еще в 2016 году был запущен первый российский биопринтер, который умеет печатать живые ткани и органы. Это предвещает кардинальные изменения и в медицине. В транспортной сфере появляются беспилотные автомобили, в экономической — интернет-банкинг, в сельском хозяйстве — мультисенсорные датчики изучения корней растений…

Вот некоторые данные о профессиях будущего по материалам исследований международных стратегических центров. Прогнозируется, что до 2030 года появятся более 100 новых профессий. Среди них: ИТ-медик; биоэтик; генетический консультант; экоаналитик в строительстве; архитектор энергонулевых домов; игропрактик; урбанист-эколог; строитель «умных» дорог; инженер роботизированных систем; проектировщик детских и медицинских роботов и т.д.

Можно предположить, что суть работы врачей и учителей изменится. Скорее всего, механическую работу, отнимающую много времени, будут выполнять программы. Специалисты вынуждены будут тратить гораздо больше времени на получение дополнительного образования и изучение новых методик. Теперь уже без онлайн-обучения никуда не деться, и эта сфера будет развиваться.

Полностью предугадать все изменения практически невозможно. Но еще в 2005 году эксперты-аналитики предсказывали, что в топ-10 профессий к 2015 году попадут специалисты в области нано-технологий, маркетологи, космические рабочие и программисты. И в общем-то не ошиблись. Хотя не все прогнозы сбываются, но общая тенденция все же вырисовывается.

— Можно ли что-то сказать об этих тенденциях конкретно в приложении к Азербайджану?

— Я не хочу особо выделять Азербайджан. Потому, что система образования в стране все больше ориентируется на примеры лучших вузов Европы и Азии, на их учебные программы, на подготовку специалистов в тех же областях, что и они. Но проблемы на рынке труда от этого не снижаются. А значит и болезнь эта общая для всего человечества.

Важнейший вывод, который можно сделать, что научно-техническая революция, информационная революция, интернет-технологии вносят такую нестабильность в систему образования, вернее знаний, что они более не могут служить неизменным активом.

Поясню на примере. Большинство людей среднего и старшего поколения учились в школе и затем в институте. Очень часто полученные знания полностью обеспечивали социальную и профессиональную деятельность этих людей в течение всей жизни. Это был приобретенный на всю жизнь некий актив. Но сегодня, полученные в вузах знания и умения по многим специальностям, начинают устаревать уже через несколько лет.

Более половины работодателей по всему миру недовольны уровнем знаний выпускников вузов. И для этого есть основания.

Например, в 2018 году в России был проведен эксперимент — студентам старших курсов предложили сдать экзамены на профильных предприятиях, причем задания предприятия разрабатывали сами. Они вложили в них те требования, которые предъявляют молодому специалисту.

В исследовании приняли участие лучшие московские вузы. Из 345 участников теоретическую часть сдали всего 102, то есть 29,5%. Сдать практическую часть смогли всего 19 студентов, или 5,5%! Поэтому нередко фирмы предпочитают брать тех, кто уже поработал и сформировался как личность и как специалист.

Но думаю, что дело все же не только в уровне знаний или их несоответствии требованиям или ожиданиям работодателей. В современной жизни на первый план начинает выходить личностное развитие, к которому большинство молодых людей просто не готовы. Завершив учебу в университете, они как бы достигли цели — получили диплом об образовании. У них не сформирована мотивация, направленность на необходимость обучения на протяжении жизни.

В настоящее время передовые в индустриальном отношении страны неуклонно отходят от ориентации на промышленное развитие и берут курс на создание экономики, основанной на знаниях.

— И как же быть людям со своим профессиональным образованием? У кого есть время обучаться новой специальности?

— Мне кажется, что в формирующемся новом обществе ответственность за обучение уже должна будет быть разделена не только между государством и вузами, но и работодателями и самими гражданами.

В будущем специалистам нужно будет все чаще пополнять запас своих личных компетенций, регулярно получать новые навыки. Значительно возрастет роль всевозможных краткосрочных курсов и тренингов. Среди прогнозируемых востребованных навыков возможны: системное мышление; экологическое мышление; программирование/ робототехника/ искусственный интеллект; работа в условиях неопределенности; мультикультурность и мультиязычность.

Понимаю, как все это сложно звучит, но скажем, даже знание английского и не только его перестает быть конкурентным преимуществом на рынке труда, а становится необходимостью для любого специалиста. Вот так, незаметно, но требования на рынке труда меняются.

Среди других, менее значимых факторов, влияющих на рынок труда, я бы отметил старение населения. Оно начнет приводить к «обесцениванию» понятия опыта, так уважаемого на Востоке. Возможно, молодость и активность начнут становиться более ценным конкурентным преимуществом, чем опыт, который слишком быстро будет устаревать.

— То есть, у вас есть полная уверенность в том, что всё будет складываться именно таким образом в ближайшие десятилетия?

— Я хотел бы сказать, что все указанные выше прогнозы говорят лишь о возможном сценарии развития рынка труда. Как бы мы ни старались, мы не можем однозначно предсказать то, какие профессии будут востребованы через 10 лет.

Но указанные выше некоторые необычные профессии — это экспертный прогноз, на который вполне можно ориентироваться. Есть все основания полагать, что в ближайшие 5-10 лет многие профессии из этого списка уже будут востребованы.