Нелегкая доля отечественной легкой промышленности: сможет ли она обрести второе дыхание?

Развитию хлопководства в нашей стране в последние годы уделяют особое внимание. Госкомитет по статистике сообщает, что в прошлом году было собрано 295,3 тысячи тонн сырья. Это на 26,6% превышает урожай хлопка в 2018 году.

Хлопок — одна из статей азербайджанского экспорта, но вместо того, чтобы поставлять в другие страны готовую продукцию, мы довольствуемся ролью поставщика сырья. Сами же при этом импортируем немало тканей и одежды. В прошлом году на их импорт было потрачено свыше 330 миллионов долларов, тогда как экспорт оценивается лишь в 23 миллиона долларов.

Для развития в стране легкой промышленности необходимо проделать большую комплексную работу. Об этом «Зеркало» заявил экономист Фуад Ализаде. По его словам, необходимо подключить к ней экспертов в области маркетинга для того чтобы они изучили потребности данного рынка. Нужно создавать свои бренды одежды, и возможно тут понадобится привлечение специалистов из-за рубежа. Нужна современная, качественная продукция. Все это требует немалых вложений. Должны быть созданы такие условия для бизнеса, чтобы у предпринимателей был стимул производить готовую продукцию в Азербайджане.

«Сейчас одни экспортируют хлопок, другие привозят в страну готовую одежду и ткани. Нужно найти какие-то точки, в которых их интересы бы совпадали, заинтересовать их в развитии отечественной легкой промышленности. Даже во времена СССР мы практически не производили одежду в Азербайджане. Сырье отправляли в Россию, а одежду шили преимущественно в Прибалтике»,– говорит он.

По словам Ф.Ализаде, приобрести новые современные станки с учетом поддержки предпринимательства со стороны государства, будет несложно.

Предпринимателям, как отмечает эксперт, предоставляется достаточно льгот. Есть Мингечевирский промышленный парк, где уже выпускают ткани. Недавно ООО «Азерпамбыг», находящееся на балансе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», запустило ряд проектов по переходу от хлопковой пряжи к производству тканей. Началась подготовка проекта производства джинсовой ткани, включающего работы от посева хлопка и, заканчивая производством пряжи.

По словам Ф.Ализаде, такие проекты свидетельствуют о том, что определенные шаги в направлении развития легкой промышленности, предпринимаются, но их необходимо ускорить.

«Можно не только выпускать свои национальные модные бренды, но и наладить выпуск продукции популярных мировых фирм. Тогда мы могли бы экспортировать за рубеж готовую продукцию, и зарабатывать на этом куда больше, чем на сырье. В первую очередь, в списке потенциальных импортеров страны Персидского залива. Там, большую часть года жарко, и одежда из хлопка особенно востребована. Сначала,– подчеркивает экономист,– надо выйти на рынки развивающихся стран, и если это удастся сделать, потом и развитых стран. Но, в первую очередь, надо завоевать отечественного потребителя».

По мнению Ф.Ализаде, стереотипы по поводу того, что отечественное – обязательно некачественное легко поломать, если доказать своей работой обратное.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отмечает, что если бы отечественная легкая промышленность была на должном уровне, это способствовало бы открытию новых рабочих мест, прежде всего для женщин.

«Так, в Кыргызстане запустили национальный бренд детской одежды, что позволило открыть 250 тысяч рабочих мест. Сейчас эта одежда успешно экспортируется в ряд стран, в том числе в Россию и имеет массу положительных отзывов. Почему же мы не можем сделать то же самое? Надо создать отечественные бренды, исходя из потребностей рынка. Можно шить и детскую одежду, и одежду для взрослых. Но необходимо уделить внимание модным фасонам и делать вещи высокого качества по приемлемой цене. В противном случае, они не будут пользоваться спросом»,– заявил он.

По его словам, у нас практически нет швейного производства, за исключением небольших цехов. Некогда одежду шила фабрика имени Володарского, сейчас там занимаются лишь пошивом школьной формы.

«Надо в регионах создавать швейные цеха хотя бы на 200 рабочих мест. Такое производство можно развивать, например, в Шеки-Закаталах, Газах-Шамкирской, Худат-Хачмазской зонах. Женщины охотно пойдут на такие предприятия работать. Легкая промышленность всегда будет востребованной. Так, в горных регионах всегда есть потребность в теплой одежде. Пошив детских вещей вообще беспроигрышный вариант — их покупают часто, ведь дети быстро растут. Шить можно не только одежду, но и мешки, занавески»,–сказал Дж.Исмаилов.

Производимая продукция, прежде всего, должна выдержать конкуренцию на внутреннем рынке.

«Скажем, в Балаханы шьют костюмы качественно и недорого. Зачастую, изделия шьют в Азербайджане, а потом приклеивают к ним иностранные этикетки и продают втридорога. Надо стремиться к тому, чтобы на одежде, произведенной в стране, было написано «made in Azerbaijan».

Нужно, как говорит эксперт, дать возможность отечественным предпринимателям развивать такой бизнес, не создавать им препоны.