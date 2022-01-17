Азербайджан не может полностью обеспечить себя картофелем и закупает его в Иране, России, Украине и др. странах. Так, в прошлом году Украина продала Азербайджану «второго хлеба» на 602,91 тысячи долларов, и мы оказались одними из главных импортеров этого овоща из данной страны.

Существует несколько аспектов, которые мешают стране производить достаточно картофеля, хотя потенциал для этого имеется. Один из основных – проблема с семенами картофеля. В основном семена приходится закупать из-за границы, в частности из России, и это недешево. Но дело не только в цене. Как рассказали нам те, кто специализируются на выращивании этого овоща, закупщики зачастую покупают дешевый семенной материал, а оформляют его как более дорогой. Он не соответствует стандарту. В России – это материал 3-4 категории, который у нас выдают за 1 категорию, и понятно, что от него не стоит ждать высоких урожаев.

Фермер из Гедабейского района Нофель Гасымов рассказал # о том, что во времена СССР были колхозы и совхозы, которые выращивали именно семенной материал, а потом продавали его отдельным совхозам. После распада СССР эта система была разрушена и сейчас ничего такого нет. Налаживанием процесса производства местных семян должно заниматься государство. Частные фермеры делают это, но в небольшом количестве.

Мы могли бы, говорит собеседник, обеспечить себя полностью картофелем, если бы был хороший семенной материал, так как земля у нас хорошая и удобрений достаточно.

Самый перспективный сорт картофеля из местных –это «Тельман», который отличается хорошей урожайностью. Но его в стране выращивают в малых количествах.

Сорт «агчичяк», который в свое время был популярным, исчез, потому что он уже не считается достаточно хорошим для посадки из-за того, что больше подвержен болезням и нападению вредителей.

Многие жалуются на проблему сбыта картофеля, но, по словам Гасымова, если говорить о ситуации в Гедабейском районе, то особых проблем со сбытом нет. Сейчас потребность в картофеле в стране увеличилась, так что клиенты найдутся. Но в этом году картофеля посадили меньше и урожай тоже меньше. Погодные условия – один из факторов, негативно сказывающихся на картофелеводстве. Климат стал более жарким и засушливым. Дождей мало.

«Важен также вопрос хранения картофеля. Во многих районах собирают урожай только летом, и если есть склады с установками, поддерживающими необходимую температуру, это позволит надолго сохранить его. А потом, осенью и зимой картофель можно вывозить и продавать. Те, у кого есть средства, организуют такие склады, и они за короткий срок себя окупают, но их недостаточно», – говорит фермер.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также родом из Гедабейского района. Он уверен, что нельзя говорить, что Азербайджан не сможет обеспечить себя картофелем, так как это неверно.

«Это мнение привнесено картофельными монополистами, которые покупают картофель подешевке в других странах. И этим наносят вред отечественному картофелеводству. Много иранского картофеля, некачественного, с мыльным вкусом. А вот российский картофель в основном качественный. Картофель в больших количествах выращивается не только в Гедабейском, но в Товузском, Газахском, Шамкирском районах, а также в Джалилабадской, Лянкяранской зоне.

Монополисты блокируют сбыт производителями картофеля в нашей стране. Когда я обратился в организацию, специализирующуюся на овощах и фруктах, по поводу того, закупают ли они продукцию у фермеров, там сказали, что для этого нужно быть зарегистрированным фермером. Почему так должно быть? Человек у себя на участке вырастил, скажем, 2-3 тонны картофеля, так почему он не может его продать без регистрации? Это еще одно препятствие. В СССР сотрудники «Азериттифаг» ездили по районам и закупали у людей на местах картофель, в частности для армии, детсадов», – поделился собеседник.

Что касается сортов картофеля, то, по словам Исмаилова, «агчичяк» в свое время был популярен, но потом изжил себя, и это естественный процесс. Однако сейчас есть другие, более качественные сорта, в частности «Тельман» и «голландская», которые доминируют в Гедабее. Он подчеркнул, что нужно заниматься производством местных семян и выращиванием картофеля серьезно, это востребованный продукт.