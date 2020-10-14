Нейтрализованы легитимные военные объекты, нацеленные на мирное население Азербайджана

14 октября около 01:00 Армения разместила несколько оперативно-тактических комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции в приграничной зоне вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, ракетные комплексы в этом районе были нацелены на мирных жителей и объекты инфраструктуры в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, аналогичного тому, которое было совершено Арменией в Гяндже 11 октября, и осуществление ракетного удара.

В результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы обезврежены нами как легитимная военная цель.

«Мы заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом режиме Армении», — добавили в министерстве.