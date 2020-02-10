Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Бразильская модель Нажила Триндаде, в прошлом году обвинявшая нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, готовит против него иск об организации сети VIP-проституции.

Юрист, представляющий интересы модели, будет работать над новым иском в адрес Неймара. В скором времени заявление будет подано в один из французских судов.

Триндаде обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции. Она считает, что форвард привозил девушек из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации. Дело, связанное с подобным обвинением, не может быть рассмотрено на территории Бразилии.

Юристы Неймара сообщили, что пока не получали уведомления о новом иске.

Напомним, что ранее Нажила Триндаде обвиняла Неймара в изнасиловании, однако бразильский футболист был оправдан. (sports.ru)

| 2020-02-10T22:33:48+00:00 11 февраля 2020, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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