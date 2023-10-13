Завершился матч третьего тура отбора на чемпионат мира между сборными Бразилии и Венесуэлы. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились бразилец Габриэл Магальянс и венесуэлец Эдуард Бельо.

После финального свистка нападающего бразильской сборной Неймара закидали попкорном.

«Я осуждаю подобные поступки, они вредят футболу. Тот человек, который занимается подобными вещами, не сможет воспитать сына наилучшим образом. Если он так сильно недоволен, то ему следовало потренироваться и выйти на поле вместо меня», — сказал Неймар в интервью Foot Mercato.