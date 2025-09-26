В Бразилии разгорелся конфликт вокруг Неймара после резонансного заявления журналиста Родольфо Гомеса, сообщает Quem.

По его словам, форвард «Сантоса» якобы не сможет вернуться на поле в 2025 году из-за травмы, усугубленной «разрушительным образом жизни».

Гомес публично утверждал, что игрок «пристрастился к виски и энергетикам, часто курит кальян и ложится спать под утро». Эти слова вызвали мгновенную реакцию маркетинговой команды футболиста.

Представители Неймара назвали высказывания журналиста клеветой и объявили о намерении подать иски как в гражданском, так и в уголовном порядке.

Сам Родольфо Гомес отказываться от своих слов не стал. Он заявил, что готов защищать свою позицию в суде, называя ее результатом собственного расследования.